Polizei-Grosseinsatz in Winterthurer Wohnquartier

Keystone-SDA

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Die Stadtpolizei Winterthur hat am Montagabend bei einem Grosseinsatz in einem Wohnquartier einen grösseren Bereich abgesperrt. Der Einsatz war gegen 21 Uhr noch in vollem Gange. Warum die Polizei ausgerückt war, noch dazu mit einem Rettungswagen, wollte sie nicht sagen. Nähere Informationen würden aber folgen.

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(Keystone-SDA) Eine Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht, sagte eine Sprecherin der Stadtpolizei Winterthur am Montagabend auf Anfrage von Keystone-SDA. Zuerst hatte der «Blick» online darüber berichtet. Dort war die Rede von «schwer bewaffneten Polizisten», die vor Ort seien.