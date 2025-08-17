The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Polizei meldet kleinere Zwischenfälle am St. Gallerfest

Keystone-SDA

Das St. Gallerfest 2025 ist laut der Polizei ohne grössere Zwischenfälle mehrheitlich friedlich verlaufen. Dennoch musste sie bei kleineren Ereignissen intervenieren. Insgesamt zog die Stadtpolizei eine positive Bilanz.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sowohl am Freitag wie auch am Samstag musste insbesondere nach Mitternacht mehrfach wegen kleinerer Auseinandersetzungen oder alkoholisierten Personen interveniert werden, wie die Stadtpolizei St. Gallen am Sonntag mitteilte. Dabei sei eine Person in Gewahrsam genommen und zwei weitere Personen wegen einer Hinderung einer Amtshandlung angezeigt worden.

Eine weitere Person sei mit gestohlener Ware angehalten und der Kantonspolizei für weitere Ermittlungen übergeben worden.

Laut Communiqué liegen die Zahlen der Interventionen im Bereich der Vorjahre. Gestützt auf Zahlen des Veranstalters haben über beide Tage rund 123’000 Menschen am Stadtfest teilgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
28 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
8 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft