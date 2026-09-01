Polizei nimmt in Dietikon einen Raser fest

Keystone-SDA

Teilen

Ein Autofahrer ist am frühen Dienstagmorgen mit über 110 km/h durch eine 50er-Zone in Dietikon gedonnert. Die Polizei konnte den Raser festnehmen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 58-jährige Schweizer musste den Führerausweis auf der Stelle abgeben, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Die Polizei führte in den frühen Morgenstunden innerorts in Dietikon mit einem Lasermessgerät eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Etwa um 4.20 Uhr fuhr der Lenker mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 110 km/h in Richtung Schlieren.

Der Mann wurde vorübergehend festgenommen und muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts verantworten.