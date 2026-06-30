Polizei nimmt mutmasslichen Drogenhändler in Glarus fest

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Glarus hat am 16. Juni einen mutmasslichen Betäubungsmittelhändler am Bahnhof Glarus festgenommen. Die Person befindet sich gemäss Polizeiangaben in Untersuchungshaft.

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(Keystone-SDA) Die Polizei stellte gemäss einer Mitteilung vom Dienstag beim Mann 60 Gramm Heroin sicher. «In der Folge wurde an dessen Wohnadresse eine Hausdurchsuchung durchgeführt», teilte die Kantonspolizei Glarus mit. Dabei stellte sie weitere Betäubungsmittel im Umfang von über zwei Kilogramm sicher.