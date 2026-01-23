The Swiss voice in the world since 1935
Polizei stellt am Flughafen Zürich mehrere Tonnen Drogen sicher

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit Zollmitarbeitenden mehrere Tonnen Betäubungsmittel am Flughafen sichergestellt. 94 Personen wurden festgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Liste der sichergestellten Betäubungsmittel, welche die Kantonspolizei am Freitag publizierte, ist lang: 3,8 Tonnen Marihuana, 200 Kilogramm Khat, 47 Kilogramm Kokain, 26 Kilogramm Heroin, 162 Kilogramm Haschisch, 30 Kilogramm Ketamin sowie über zwölf Kilogramm des pflanzenbasierten Halluzinogens Ayahuasca.

Deutlich mehr sichergestellt wurde im vergangenen Jahr Marihuana (Vorjahr knapp 750 Kilogramm), dafür sank die gefundene Menge Kokain (Vorjahr 117 Kilogramm).

Insgesamt nutzten 37 Drogenkuriere den Flughafen Zürich als Transitflughafen, während 57 weitere über diesen in die Schweiz einreisten, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Behörden nahmen demnach 94 mutmassliche Schmuggler fest. Es waren 26 Frauen und 68 Männer, die aus 28 Nationen stammten. Der älteste verhaftete Drogenschmuggler war bereits 80 Jahre alt.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

