Polizei stoppt Autodiebe nach Verfolgung durch mehrere Kantone

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Mittwoch nach längerer Verfolgung in Hagenbuch ZH und in Frick AG drei Autodiebe gestoppt. Die jungen Männer aus Frankreich brachen zuvor in eine Autogarage in Widnau SG ein und stahlen zwei Luxusautos der Marke BMW.

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(Keystone-SDA) Der Einbruch sei der Polizei am frühen Mittwochmorgen gemeldet worden, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Auf der Autobahn A1 bei Wil SG entkamen die Autodiebe einer Polizeisperre in Form eines künstlich erzeugten Staus.

Ein Polizist verletzte sich leicht bei einer Streifkollision mit einem Fluchtfahrzeug. Zudem kam es zu einer Schussabgabe der Polizei, bevor die Diebe ihre Flucht auf der Autobahn in Richtung Zürich fortsetzten.

Bei Matzingen TG ereignete sich laut Polizei eine Streifkollision zwischen einem der gestohlenen BMW und zwei unbeteiligten Fahrzeugen. Einer der Männer habe schliesslich bei einer weiteren Sperre in Zusammenarbeit mit den Kantonspolizeien Thurgau und Zürich auf der Autobahn bei Hagenbuch ZH gestoppt und festgenommen werden können. Der 16-jährige Marokkaner versuchte zuvor mit seinem Fluchtauto einen Wildschutzzaun zu durchbrechen.

Die beiden anderen Diebe im zweiten Fahrzeug konnten ihre Flucht fortsetzen. Eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau entdeckte sie schliesslich auf der Autobahn A3 in Richtung Basel. Der 19-jährige Franzose hinter dem Steuer verursachte bei der Ausfahrt Frick AG einen Selbstunfall. Er konnte festgenommen werden.

Der 19-jährige Beifahrer ergriff zu Fuss die Flucht, wurde aber kurze Zeit darauf ebenfalls festgenommen. Beim Einsatz waren auch die Regionalpolizeien Unteres und Oberes Fricktal sowie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) beteiligt. Gegen die drei Männer werden Strafverfahren eingeleitet.