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Polizei verhaftet in Seuzach zwei mutmassliche Wucher-Handwerker

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in Seuzach zwei Handwerker verhaftet. Diese boten einem betagten Mann nach dem Unwetter vom Freitag an der Haustüre an, sein beschädigtes Dach zu sanieren und vereinbarten einen Preis von 66'000 Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach einer ersten Anzahlung und dem Beginn der Arbeiten wurde der Hauseigentümer misstrauisch und wandte sich am Montagvormittag an die Kantonspolizei, wie diese am Dienstag mitteilte. Eine Patrouille traf die beiden Männer vor Ort an und verhaftete sie.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um zwei französische Staatsangehörige im Alter von 35 und 37 Jahren.

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