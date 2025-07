Polizei verhindert in Höri mutmasslichen Einbruch in Waffengeschäft

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag einen 21-jährigen Franzosen bei einem möglichen Einbruch in ein Waffengeschäft in Höri verhaftet. Ein in Glattfelden gestohlenes Auto befand sich ebenfalls am Tatort.

(Keystone-SDA) Eine Anwohnerin habe sich um 5 Uhr morgens wegen dem Einbruchsversuch gemeldet, teilte die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mit. Vor Ort fanden rasch eintreffende Patrouillen den 21-Jährigen in einem Gebüsch.

Erst am Samstag hatten die Polizei zwei Männer verhaftet, die versuchten, in Pfungen in ein Waffengeschäft einzudringen. Einbrüche in Waffengeschäfte wurden in den letzten Wochen auch in den Kantonen St. Gallen und Wallis verzeichnet.

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) geht in der Regel von französischen Banden als Tätern aus. Die Kantonspolizei Zürich prüft im Fall von Höri einen Zusammenhang mit anderen Taten.