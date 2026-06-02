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Polizei zieht in Wil SG einen mutmasslichen Raser aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Montagabend auf der Autobahn A1 bei Wil SG einen mutmasslichen Raser aus dem Verkehr gezogen. Der 21-Jährige war mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Sein Auto wurde beschlagnahmt, den Führerausweis musste er abgeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Dem Mann werden nebst mutmasslichen Geschwindigkeitsüberschreitungen im Raserbereich weitere Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vorgeworfen, schrieb die Polizei am Dienstag in einer Mitteilung. Dazu gehörten etwa das Unterschreiten des Mindestabstandes sowie technische Mängel und Abänderungen am Fahrzeug.

Unter anderem zur Bestimmung der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit wurden weitere Ermittlungen aufgenommen.

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