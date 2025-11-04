Polizeihund «Malouk» spürt in Spreitenbach AG zwei Diebe auf

Keystone-SDA

Der Diensthund "Malouk" der Aargauer Kantonspolizei hat in der Nach auf Montag in Spreitenbach AG zwei mutmassliche Diebe gestellt. Die Rumänen im Alter von 27 und 33 Jahren stehen im Verdacht, bei einem Einrichtungshaus mehrere hundert Franken Münzgeld aus Parkautomaten gestohlen zu haben.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Ein Drittperson meldete kurz nach 3 Uhr, mehrere maskierte Personen würden sich mit einer Winkelschleifmaschine an einem Parkautomaten beim Haupteingang des Einrichtungshauses Ikea in Spreitenbach zu schaffen machen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte.

Mehrere Polizeipatrouillen seien ausgerückt, darunter auch zwei Diensthunde. Der Hund «Malouk» habe ab dem Tatort unverzüglich die Fährte aufgenommen. In einem Dickicht bei der nahegelegenen Minigolfanlage habe er einen Verdächtigen lokalisiert, der daraufhin zu Fuss die Flucht ergriffen habe, hiess es. Die Polizei hielt den Verdächtigen schliesslich an.

Der 27-jährige Rumäne hatte sich gemäss Angaben der Polizei auf der Flucht offenbar am Bein verletzt und eine Ambulanz brachte den Mann ins Spital. Kurz darauf habe Diensthund «Malouk» einen weiteren Mann erneut in einem Dickicht aufgespürt. Der 33-jährige Rumäne habe Handschuhe getragen und einen Rucksack mitgeführt.

Darin befanden sich eine grössere Menge Münzgeld sowie eine Winkelschleifmaschine, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Beide Männer wurden unter dringendem Tatverdacht vorläufig festgenommen.