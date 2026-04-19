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Polizeihund schnappt Autodieb in Hinterkappelen BE

Keystone-SDA

Ein Polizeihund hat am frühen Sonntagmorgen einen Autodieb bei Hinterkappelen BE aufgespürt. Dieser flüchtete zuvor mit einem gestohlenen Fahrzeug und versteckte sich im Wald.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Gegen 5.15 Uhr sei bei der Einsatzzentrale die Meldung über verdächtiges Verhalten in einer Autogarage an der Bernstrasse eingegangen, schrieb die Kantonspolizei Bern am Sonntagabend. Die ausgerückte Patrouille stellte anschliessend fest, dass in der Garage eingebrochen wurde und ein Auto fehlte.

Eine weitere Patrouille fand das Fahrzeug wenig später und nahm die Verfolgung auf. Der mutmassliche Täter konnte aber entkommen.

Als das Auto schliesslich in einem Waldstück lokalisiert wurde, nahm der Diensthund die Fährte auf und fand den Dieb im Unterholz. Dieser habe sich bei der Anhaltung leichte Verletzungen zugezogen und musste vor der Festnahme medizinisch behandelt werden, so die Polizei.

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