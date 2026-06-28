Polizistin bei Einsatz im Berner Marzilibad leicht verletzt

Keystone-SDA

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Eine Polizistin ist am Sonntagnachmittag bei einem Einsatz im Marzilibad in Bern BE leicht verletzt worden. Im Anschluss an den Vorfall zog eine unbewilligte Kundgebung durch die Berner Innenstadt, wie die Polizei mitteilte.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 17.30 Uhr ging am Sonntag bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung über eine Person ein. Diese habe sich trotz Aufforderung durch das Badpersonal geweigert, den Frauenbereich des Marzilibads zu verlassen, nachdem sich mehrere Gäste über deren Aufenthalt beschwert hatten.

Bei der anschliessenden Personenkontrolle hätten sich mehrere Anwesende mit der betroffenen Person solidarisiert. Sie behinderten die polizeiliche Intervention, während sich die Person den Massnahmen aktiv widersetzte.

Im Verlauf des Einsatzes griff eine bislang unbekannte Person eine Polizistin tätlich an. Die Beamtin erlitt dabei leichte Verletzungen. Die betroffene Person wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Nach ihrer Entlassung formierte sich auf dem Waisenhausplatz eine unbewilligte Solidaritätskundgebung.

Die Kundgebung zog anschliessend durch die Berner Innenstadt. Sie verlief friedlich und es kam zu keinen Sachbeschädigungen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.