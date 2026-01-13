Präsident der SP Baselland kündigt Rücktritt an

Keystone-SDA

Der Präsident der SP Baselland, Nils Jocher, hat am Dienstagabend seinen Rücktritt angekündigt. Auch Sandra Strüby-Schaub, die Vizepräsidentin der Partei, will ihr Amt abgeben, wie die SP Baselland mitteilte.

(Keystone-SDA) Jocher trete an der Geschäftsdelegiertenversammlung vom 21. März zurück, schrieb seine Partei in einem Communiqué. Im Herbst 2020 wurde er demnach ins Vizepräsidium der SP Baselland gewählt. Im Frühling 2024 habe er das Präsidium der Kantonalpartei übernommen.

Vizepräsidentin Strüby-Schaub kündigte ihren Rücktritt ebenfalls per 21. März an. Als zweite Vizepräsidentin des Landrats stehe ihr im Jahr 2027 ein ereignisreiches und terminintensives Landratspräsidium bevor, begründete sie ihren Entscheid.