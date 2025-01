Pro Natura kürt Hain-Schnirkelschnecke zum Tier des Jahres 2025

Die Hain-Schnirkelschnecke ist das Tier des Jahres 2025. Das wenig beachtete, aber weit verbreitete Tier soll laut der Naturschutzorganisation Pro Natura für einen respektvollen Umgang mit der Biodiversität unter unseren Füssen werben.

Die Schnecke sei Teil jener enormen Vielfalt an Lebewesen, die organisches Material abbauen und dem Boden zuführen, schrieb Pro Natura in einer Mitteilung vom Freitag. Damit ist sie eine «Bodenmacherin». Wo der Boden durch Versiegelung, schwere Maschinen oder Pestizideinsatz geschädigt werde, leiden Arten wie die in der ganzen Schweiz verbreitete Hain-Schnirkelschnecke.

Mit einem Häuschen-Durchmesser von rund 2,5 Zentimetern gehören Hain-Schnirkelschnecken zu den grösseren einheimischen Schneckenarten. Die Häuschen der Schnecken sind cremig-weiss bis pastellrot und tragen bis zu fünf dunkle Bänder.

Das Schneckenhaus sei dabei nicht nur der Rückzugsort der Schnecke bei Trockenheit oder Kälte, erklärte Pro Natura. Das Kalkgehäuse enthalte auch Herz, Leber, Lunge, Magen und Niere des Tieres.