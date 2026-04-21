Projektil landet in Gams SG in einem Schulzimmer

Keystone-SDA

In einem Schulzimmer in Gams SG ist am Dienstagvormittag ein Projektil gefunden worden. Es stammt vermutlich aus einer kleinkalibrigen Waffe. Der Hergang ist noch unklar.

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(Keystone-SDA) Gegen acht Uhr sei gemeldet worden, dass auf dem Fussboden eines Schulzimmers ein Projektil aufgefunden wurde, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit. Entdeckt wurden auch Beschädigungen an einem Fenster und einem geschlossenen Rollladen.

Die Polizei stellte ein verformtes, mutmasslich kleinkalibriges Projektil sicher. Der Vorfall dürfte sich während der Frühlingsferien zugetragen haben, als keine Personen im Schulhaus anwesend waren, heisst es in der Mitteilung. Abklärungen zum Hergang laufen.