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Prozess gegen Juwelendiebe in Lugano gestartet

Keystone-SDA

Am Tessiner Kantonsstrafgericht hat am Montag ein Prozess gegen sieben Personen begonnen, die an einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Lugano beteiligt gewesen sein sollen. Die Verhandlung wird aus Sicherheitsgründen im Gefängnis "La Farera" durchgeführt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Überfall am helllichten Tag auf ein Juweliergeschäft in der Luganeser Innenstadt sei «aussergewöhnlich waghalsig und skrupellos» gewesen, heisst es in der Anklageschrift der Tessiner Staatsanwaltschaft. Die aus sechs Männern und einer Frau bestehende Gruppe habe sich mit zwei Schusswaffen bewaffnet und diese auch benutzt.

Einer der Männer wird laut Anklageschrift auch der vorsätzlichen Tötung beschuldigt. Er soll seine Waffe auf einen Polizeibeamten gerichtet und den Abzug zweimal betätigt haben – jedoch ohne einen Schuss abzugeben, da die Waffe ohne sein Wissen gesichert gewesen sei.

Die Verhandlung wird per Video live in den Gerichtssaal in Lugano übertragen.

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