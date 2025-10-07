Psychisch auffälliger Mann in Oetwil am See ZH festgenommen

Keystone-SDA

Die Polizei hat am Dienstagabend in Oetwil am See ZH einen psychisch auffälligen Mann festgenommen. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil der Mann Familienmitgliedern in einer Wohnung gedroht hatte, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

(Keystone-SDA) Drittpersonen hätten die Liegenschaft verlassen, sodass für sie keine Gefahr bestanden habe, schrieb die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung in der Nacht auf Mittwoch.

Die Meldung sei um 19 Uhr bei der Kantonspolizei eingegangen. Gegen 21.30 Uhr sei der 34-jährige Schweizer von der Polizei in der Wohnung überwältigt und festgenommen worden. Er werde von der Polizei befragt und von medizinischem Fachpersonal untersucht.

Sondereinheit stand im Einsatz

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen laut Mitteilung die Stadtpolizei Uster, die Gemeindepolizei Zollikon, eine Sondereinheit der Einsatzgruppe Diamant sowie eine Verhandlungsgruppe im Einsatz.

Die Einsatzgruppe Diamant wird bei erhöhter Gefährdung tätig, wie der Webseite der Kantonspolizei Zürich zu entnehmen ist. Dazu zählen demnach beispielsweise Festnahmen unter erschwerten Bedingungen, die Befreiung von Personen aus den Händen von Gewalttätern oder Rettungsaktionen in schwierigen Situationen.