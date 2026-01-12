Psychologische Hilfe für Betroffene und Angehörige von Brandopfern

Keystone-SDA

Nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana VS richtet der Kanton Wallis eine Hotline für psychologische Unterstützung ein. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Einsatzkräfte, Betroffene und Angehörige der Opfer des verheerenden Brands in der Silvesternacht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Unter der Nummer 027 604 35 50 der psychiatrischen Notfallambulanz des Spitalzentrums Oberwallis stünden Psychologen, Psychiater und Kinderpsychiater zur Verfügung, um Menschen mit psychischen Problemen zuzuhören, zu beraten und zu begleiten, schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung am Montag.

Erreichbar ist diese Hotline an Werktagen. Der Anruf ist kostenlos und leitet die Anruferinnen und Anrufer an die für ihre Bedürfnisse am besten geeignete Dienstleistung weiter.

Bei Bedarf könne die psychologische oder psychiatrische Betreuung je nach Situation durch die Grundversicherung der Krankenversicherung oder durch das Opferhilfegesetz (OHG) finanziert werden, hiess es weiter. Für Personen in finanziellen Schwierigkeiten könnten ebenfalls Lösungen gefunden werden.