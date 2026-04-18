Putzfrau stürzt in Wassen UR wegen Fehltritt in die Tiefe

Keystone-SDA

Eine 59-jährige Frau ist am Samstag bei Reinigungsarbeiten auf einer Baustelle in Wassen UR wegen eines Fehltrittes rund zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Sie verletzte sich dabei mittelschwer.

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(Keystone-SDA) Laut Angaben der Kantonspolizei Uri vom Samstagnachmittag sollte die Verunfallte Putzarbeiten an einer sich im Umbau befindenden Liegenschaft ausführen. Dabei stand sie auf ein nichttragendes Bodenelement. Dieses gab nach, woraufhin die 59-Jährige zweieinhalb Meter in die Tiefe stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie ins Kantonsspital Uri.