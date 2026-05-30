Radfahrer wird in Ennetbürgen NW von Postauto erfasst und stirbt

Keystone-SDA

In Ennetbürgen NW hat am Samstagmorgen ein Postauto einen E-Bike-Lenker erfasst, der von einer Nebenstrasse in die Hauptstrasse einbog. Der 90-jährige Radfahrer aus der Region zog sich bei der Kollision tödliche Verletzungen zu.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Nidwaldner Kantonspolizei am gleichen Tag mitteilte, verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Ein Fahrgast im Postauto zog sich leichte Verletzungen zu und wurde durch das Rettungsteam betreut.

Das Postauto war von Stans her in Richtung Ennetbürgen unterwegs. Der Unfall ereignete sich auf der Stanserstrasse im Bereich Herdern. Der E-Bike-Lenker fuhr ein Rad der Kategorie bis 25 Stundenkilometer. Die Polizei klärt die genaue Unfallursache zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden ab.

Nebst dem Rettungsteam standen auch ein Notarzt, die Rega sowie das Care-Team Nidwalden im Einsatz.