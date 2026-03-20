Raiffeisen nominiert Basil Heeb als Verwaltungsratspräsidenten

Keystone-SDA

Raiffeisen Schweiz erhält mit Basil Heeb einen neuen Verwaltungsratspräsidenten. Der Verwaltungsrat der Genossenschaftsbank schlägt den früheren CEO der Basler Kantonalbank (BKB) an der kommenden Generalversammlung im Juni zur Wahl vor.

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(Keystone-SDA) Der 61-jährige Heeb leitete von 2019 bis Anfang 2025 als CEO die Basler Kantonalbank, derzeit ist er als selbstständiger Unternehmensberater tätig, wie Raiffeisen am Freitag mitteilte. Zuvor war Heeb bei der Privatbank Notenstein La Roche tätig gewesen, zudem hatte er von 2009 bis 2012 als Mitglied der Geschäftsleitung die Niederlassung der Bank Wegelin in Basel geleitet.

Heeb wird in dem Amt des Raiffeisen-Präsidenten Thomas Müller ablösen, der im vergangenen September seinen Rücktritt auf die kommende Generalversammlung angekündigt hatte. Müller war rund acht Jahre im Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz, seit 2021 ist er Verwaltungsratspräsident.

Mit dem neuen Verwaltungsratspräsidenten erhält Raiffeisen eine rundum erneuerte Führungsspitze. Raiffeisen-CEO Gabriel Brenna hatte sein Amt im Dezember 2025 übernommen. Sein Vorgänger Heinz Huber war im Dezember 2024 zurückgetreten war. Brenna war zuvor als CEO der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) tätig gewesen.

Neben Heeb schlägt der Raiffeisen-Verwaltungsrat den Vertretenden der Raiffeisenbanken an der Generalversammlung den ehemaligen Bank-Syz-CEO Yvan Gaillard, den Unternehmer Simon Gfeller sowie den in der Software-Branche tätigen Philipp Kronenberg zur Wahl in das Gremium vor. Sie folgen auf die ausscheidenden VR-Mitglieder Olivier Roussy, Thomas Rauber und Andrej Golob.