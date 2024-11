Raser in Autobahntunnel mit 239 Kilometern pro Stunde unterwegs

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Sonntag im Islisbergtunnel auf der Autobahn A4 einen Personenwagen mit 239 Kilometern pro Stunde gemessen. Der Fahrer wurde festgenommen, sein Führerschein und das Auto konfisziert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Fahrzeug passierte die Messstelle in Fahrtrichtung Luzern kurz nach 2 Uhr morgens, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Erlaubt wären an dem Ort 100 Kilometer pro Stunde. Der Lenker des Fahrzeugs, ein 36-jähriger Nordmazedonier, konnte kurze Zeit später angehalten werden, wie die Kantonspolizei Zürich weiter schrieb. Er müsse sich nun vor der Staatsanwaltschaft wegen eines Raserdelikts verantworten.