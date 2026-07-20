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Rega-Helikopter birgt Mann vom Warteckturm in Basel

Keystone-SDA

Ein Helikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) hat am Sonntag einen Mann vom Balkon des Warteckturms in Basel geborgen. Der Mann litt an einem akuten medizinischen Problem, wie die Rega am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Communiqué spielte sich der Vorfall am Sonntagnachmittag ab. Der Patient sei zunächst von der Sanität versorgt worden, die Rega-Besatzung habe ihn danach mit der Rettungswinde vom Balkon geborgen und ins Spital geflogen.

Die Rega wurde angefordert, weil das medizinische Problem dringlich war und weil das Gebäude zu hoch ist, um eine Drehleiter oder einen Hubretter einzusetzen, wie es heisst. Die Rettungswinde mit bis zu 90 Meter langem Seil komme immer dann zum Einsatz, wenn der Helikopter nicht beim Patienten landen könne.

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