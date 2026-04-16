Regierung will Lohnobergrenze bei Schwyzer Kantonalbank

Keystone-SDA

Der Schwyzer Regierungsrat will für die Geschäftsleitung der Schwyzer Kantonalbank und deren Bankrat strengere Regeln einführen. Im Zentrum der Teilrevision des Kantonalbankgesetzes steht eine Lohnobergrenze.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Regierung schlägt für die Geschäftsleitung der Kantonalbank eine Lohnobergrenze von maximal 3,6 Millionen Franken vor, inklusive Sozialleistungen und Spesen, wie die Schwyzer Staatskanzlei am Donnerstag mitteilte. Das Gremium umfasst nach Angaben der Bank fünf Mitglieder.

Vorgesehen ist zudem ein kleinerer Bankrat, der laut der Schwyzer Kantonalbank aus einem Präsidenten und acht Mitgliedern besteht. Weiter will der Regierungsrat klare Unabhängigkeitsregeln sowie eine Amtszeit- und Altersbeschränkung. Zudem sollen Anforderungen und Entschädigungen der Bankratsmitglieder «transparent geregelt» und die Kompetenzen des Kantonsrats gestärkt werden, wie es weiter hiess.

Mit der Vorlage setzt der Regierungsrat vier parlamentarische Vorstösse um. Die Vernehmlassung dauert laut Communiqué bis am 3. Juli.