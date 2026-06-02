Reichweite von Swissinfo im letzten Jahr um zehn Prozent gewachsen

Keystone-SDA

Das Auslandangebt der SRG ist im letzten Jahr gewachsen: SWI swissinfo.ch hat 2025 seine Reichweite um gut zehn Prozent steigern können und erzielte dabei weltweit mehr als 48 Millionen Aufrufe.

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(Keystone-SDA) Rund 70 Prozent der Nutzung erfolgten aus dem Ausland, wie Swissinfo am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichtes 2025 mitteilte. Die Inhalte des internationalen Angebotes der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG wurden in 195 Ländern abgerufen.

Beiträge von Swissinfo wurden im vergangenen Jahr insgesamt 3544-mal in über 60 Ländern und in 49 Sprachen zitiert. Die Plattform hat den Auftrag, Schweizer Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einem weltweiten Publikum zu vermitteln. Für die über 838’000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer stelle das Angebot eine wichtige Verbindung zur Heimat dar, so Swissinfo.

Das deutschsprachige Angebot ist im letzten Jahr um 33 Prozent gewachsen. Dazu gehören Swissinfo zufolge Informationen zu Wahlen und Abstimmungen, Fragen zu Bürgerrecht, Ausweisdokumenten oder Bankfragen, aber auch Beiträge, die Schweizer Eigenheiten erklären und die Beziehung zur Schweiz über die Distanz hinweg lebendig halten. Im Zentrum standen sowohl Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer als auch Menschen, die eine Auswanderung planen.

Laut Chefin Larissa M. Bieler ist es die Aufgabe von Swissinfo, «international zur Sichtbarkeit und zum Verständnis der Schweiz beizutragen». Bieler zufolge wird die Schweiz weltweit zwar stark wahrgenommen, dabei aber nicht immer verstanden. Swissinfo erfüllt seit 1935 im Auftrag des Bundes einen internationalen publizistischen Auftrag.