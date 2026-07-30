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Rentnerin stirbt nach Kollision mit Zug in Unterentfelden AG

Keystone-SDA

Eine 88-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in Unterentfelden AG von einem Zug der Wynental- und Suhrentalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Zur Kollision kam es laut Polizeiangaben gegen 18.00 Uhr beim Fussgängerstreifen auf Höhe Uerkenweg.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Zug sei von Schöftland in Richtung Aarau gefahren, teilte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mit. Die Fussgängerin habe bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Sie sei trotz des Einsatzes der Rettungskräfte vor Ort verstorben. Weitere Personen seien beim Unfall nicht verletzt worden.

Für die Bergungsarbeiten blieb die Aarauerstrasse für die Dauer mehrerer Stunden gesperrt. Die Strasse war laut Polizei gegen 22.30 Uhr wieder frei befahrbar. Die Bahn zwischen Aarau und Schöftland verkehrte ab 21.40 Uhr wieder nach Fahrplan, wie das Verkehrsunternehmen Aargau Verkehr AG (AVA) schrieb. Zuvor waren Bahnersatzbusse gefahren.

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