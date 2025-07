Repower erneuert das Unterwerk in Laax GR für 8,4 Millionen Franken

Keystone-SDA

Das Bündner Energieunternehmen Repower erneuert in den kommenden Jahren sein Unterwerk in Laax GR für 8,4 Millionen Franken. Dieses versorgt die Dörfer Laax, Falera, Schluein, Sagogn und Valendas und damit auch das Skigebiet Laax mit Strom.

(Keystone-SDA) Die im Juli begonnenen Sanierungsmassnahmen leisten einen Beitrag zur Stärkung der Versorgungssicherheit in der Region, schrieb der Energiekonzern mit Sitz in Poschiavo am Montag in einer Mitteilung. Bis Ende 2027 soll das Unterwerk umfassend erneuert sein.

Im vergangenen Geschäftsjahr habe Repower als grösste Netzbetreiberin in Graubünden über 28 Millionen Franken in ihr Stromnetz investiert. Investitionen von rund 40 Millionen Franken sind gemäss Mitteilung im laufenden Jahr in eine moderne Netzinfrastruktur geplant.