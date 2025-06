Robert Geiss berichtet von brutalem Überfall in Saint-Tropez

Keystone-SDA

Der deutsche Reality-Star Robert Geiss hat seinen Followern auf Instagram von einem brutalen Überfall in Frankreich berichtet. "Heute ist der Albtraum leider wahr geworden", sagte er am Sonntagmorgen in einem Video.

(Keystone-SDA) «Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden, und zwar vom Allerfeinsten: von vier bewaffneten Vollidioten. Wir mussten die Tresore aufmachen», sagte Geiss. In einem weiteren Video filmte der 61-Jährige auch ein Einsatzfahrzeug mit Blaulicht. Über seine Ehefrau Carmen sagte er: «Jetzt kommt der Krankenwagen, weil Carmen ist gewürgt worden, hat eine Schnittwunde am Hals. Mir haben sie in die Rippen getreten, glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen.»

Man wolle nun die Videos auswerten, um die Täter zu finden. «Vielleicht können wir die Jungs ja irgendwie überführen», sagte er weiter.

Die beiden gebürtigen Kölner geben seit 2011 mit ihrer TV-Show «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben. Zu den gemeinsamen Töchtern äusserte sich Robert Geiss in den Instagram-Videos nicht.