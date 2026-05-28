Rollerfahrer bei Kollision mit Auto in Rüdlingen SH schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei einer Kollision zwischen einem Roller und einem Auto ist am Mittwochnachmittag ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Schaffhauser Polizei trug er zum Unfallzeitpunkt keinen Helm.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich laut Polizeiangaben um 14.45 Uhr, als der Rollerfahrer vom Rheinufer über den Feldweg «Woog» auf die Rafzerstrasse einfuhr. Dort kam es zur Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto eines 71-jährigen Lenkers, wie es hiess.

Der Rollerfahrer erlitt beim Zusammenstoss schwere Verletzungen. Der Autolenker blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, wie es hiess.

Für die Bergungsarbeiten musste die Hauptstrasse laut Communiqué vollständig gesperrt werden. Die Unfallursache wird ermittelt.