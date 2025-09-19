Rollerfahrer in Meilen verletzt nach Kollision mit Lieferwagen
Beim Zusammenstoss zwischen einem Roller und einem Lieferwagen hat sich der Rollerfahrer am Freitagnachmittag in Meilen schwere Verletzungen zugezogen. Der Lieferwagenfahrer blieb unverletzt.
(Keystone-SDA) Gegen 16 Uhr fuhr der 47-jährige Rollerfahrer auf der Seestrasse in Meilen Richtung Zürich, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitagabend mitteilte. Dabei geriet er auf die Gegenfahrban, wo es zur Kollision mit einem Richtung Rapperswil fahrenden Lieferwagen kam.
Der Zweiradfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden. Der 57-jährige Lieferwagenfahrer blieb unverletzt.
Nach dem Unfall musste die Seestrasse für mehrere Stunden einseitig und für kurze Zeit komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.