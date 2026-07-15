Rollerfahrer stirbt nach Unfall in Troinex GE

Keystone-SDA

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Ein 77-jähriger Rollerfahrer ist nach einem Selbstunfall in Troinex GE gestorben. Der Mann war am vergangenen Freitag gestürzt und erlag am Montag im Spital seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann war am Freitagmorgen kurz vor 06.00 Uhr auf der Route de Marsillon unterwegs, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte. Er kam von seiner Fahrspur ab, prallte gegen den Bordstein und stürzte schwer. Andere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.

Ein Autofahrer, der in der Gegenrichtung fuhr, beobachtete den Vorfall und leistete erste Hilfe. Zwei weitere Personen, die nacheinander am Unfallort eintrafen, unterstützten ihn und führten eine Herzmassage durch.

Die Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Mann in die Genfer Universitätsspitäler. Dort starb er am Montag an den Folgen seiner Verletzungen. Die Unfallbrigade der Polizei führt nun unter der Leitung der Staatsanwaltschaft eine Untersuchung durch.