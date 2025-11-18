Roxane Duran ist neue Buhlschaft im Salzburger «Jedermann»

Keystone-SDA

Die Schauspielerin Roxane Duran übernimmt die meistbeachtete Frauenrolle bei den Salzburger Festspielen. Die 32-jährige Künstlerin verkörpert künftig die Buhlschaft im Traditionsstück "Jedermann", wie das österreichische Festival bekanntgab.

(Keystone-SDA) Die österreichisch-französische Schauspielerin ist unter anderem aus Michael Hanekes preisgekröntem Film «Das weisse Band» und aus der Sky-Serie «Riviera» bekannt. Bereits während ihrer Schulzeit waren ihre Sommer von den Salzburger Festspielen geprägt, wie Duran in einer Mitteilung der Festspiele berichtete. «Ein Teil davon zu sein, das Glück die Buhlschaft zu verkörpern, ist ein Traum, der in Erfüllung geht», sagte sie.

Philipp Hochmair verkörpert weiterhin den Jedermann

Duran folgt nächsten Sommer in Salzburg auf die Schweizerin Deleila Piasko, die in den vergangenen zwei Saisons in Hugo von Hofmannthals Drama um das Sterben eines reichen Mannes auf der Bühne gestanden hatte. Philipp Hochmair wird weiterhin die Titelrolle spielen.

Die Buhlschaft wurde in der Vergangenheit in Salzburg von Stars wie Christiane Hörbiger, Senta Berger, Veronica Ferres und Caroline Peters gespielt.