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Rund 100 Personen nach Ammoniakaustritt in Stabio evakuiert

Keystone-SDA

Nach einem Ammoniakaustritt in einem Firmengebäude in Stabio TI sind am Donnerstagabend rund 100 Personen evakuiert worden. Fünf mussten zur Kontrolle ins Spital, wie die Tessiner Polizei in der Nacht mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Leck ereignete sich kurz nach 21 Uhr und sei laut Mitteilung durch ein gebrochenes Rohr verursacht worden. Die genaue Ursache des Rohrbruchs sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Infolge des Austritts sei umgehend das Notfallverfahren ausgelöst und nebst dem betroffenen Betrieb auch benachbarte Gebäude evakuiert worden.

Im Einsatz standen Kantonspolizei und Stadtpolizei Mendrisio sowie Rettungskräfte, Spezialisten und die Feuerwehr, die das Leck unter Kontrolle gebracht habe. Die Via Laveggio sei vorübergehend gesperrt worden.

Die Bevölkerung wurde am Abend über Alertswiss informiert und aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

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