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Rund 1000 tote Fische in der Glatt bei Herisau

Keystone-SDA

In der Glatt bei Herisau AR hat sich am Sonntag ein grösseres Fischsterben ereignet. Rund 1000 Fische, darunter 400 Bachforellen, verendeten. Die Ursache könnte eine technische Störung bei der Abwasserreinigung gewesen sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach aktuellem Kenntnisstand sei ungereinigtes Abwasser aus der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Herisau in die Glatt gelangt, teilte die Kantonskanzlei am Dienstag mit. Die genaue Ursache der Störung sowie der Ablauf des Ereignisses müssen noch genauer abgeklärt werden.

Auch die Auswirkungen auf das Gewässer und den Fischbestand werden untersucht. Eine Frage ist auch, ob und in welcher Form eine Wiederbesetzung des betroffenen Gewässerabschnitts mit Fischen sinnvoll und notwendig ist.

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