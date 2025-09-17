The Swiss voice in the world since 1935
Russland bremst mit Drohnenangriffen ukrainische Bahn aus

Keystone-SDA

Russland hat in der Nacht erneut Objekte der ukrainischen Bahn mit Drohnen attackiert und beschädigt. "Wegen einer umfassenden feindlichen Attacke auf Umspannwerke haben wir Verspätungen bei Zügen in Richtung Odessa und Dnipro", teilte die ukrainische Eisenbahn auf Telegram mit. Es seien Dieselloks aus der Reserve aktiviert worden, um feststeckende Züge wieder in Bewegung zu setzen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bahnchef Olexander Perzowskyj sprach von einer «weiteren Nacht mit einem weiteren komplexen Angriff auf die Eisenbahn». Erst am Vortag hatte Perzowskyj darüber berichtet, dass Russland seit Juli versuche, mit massiven Angriffen gezielt die Bahninfrastruktur zu zerstören. Ins Visier gerieten dabei insbesondere wichtige Knotenpunkte. Die Drohnen zielten dort gleichzeitig auf Umspannwerke, Depots und Bahnhöfe, sagte er.

Die Bahn in der Ukraine gilt als strategisch wichtig – auch für die Verteidigung des Landes. Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren Krieg in der Ukraine.

