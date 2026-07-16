Rutschung am Weggiser Windlochboden bleibt unter Beobachtung

Keystone-SDA

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Die Situation nach der Rutschung im Gebiet Windlochboden/Roseweid in Weggis vor knapp vier Monaten bleibt unverändert. Die evakuierte Familie des Wohnhauses muss in ihrer Ersatzwohnung bleiben, und bisherige Schutzmassnahmen gelten weiterhin.

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(Keystone-SDA) Am 23. März kam es im Gebiet Windlochboden/Rosweid am Fuss der Rigi zu Rutschungen. Dabei stürzten Bäume um, und grösseres Gestein löste sich. Eine Familie musste aus ihrem Haus an der Zingelistrasse evakuiert werden. Es gab Strassensperren.

Die Zingelistrasse bleibt weiterhin gesperrt, wie die Gemeinde am Donnerstag mitteilte. Zudem soll die Zufahrt wie bis anhin über eine Notstrasse im Gebiet Telli aufrechterhalten werden.

Die Gemeinde informiert die Direktbetroffenen im Naturgefahrengebiet über ein Überwachungs- und Alarmierungssystem. Dieses umfasst unter anderem einen Schutzzaun oberhalb der Tannenbergstrasse, Kameras, Regenmesser und GPS-Messgeräte. Bei der Veränderung der Gefahrenlage sollen damit rechtzeitig Warnungen ausgelöst werden.

Aus langfristiger Sicht prüft die Gemeinde zur Erschliessung im Rutschgebiet zudem Varianten für eine mögliche Ersatzstrasse. Diese müsse sicher sein und mit schweren Motofahrzeugen befahren werden können. Eine alleinige Sicherung von einzelnen Gebäuden genüge nicht, hiess es weiter.

Der Windlochboden fordere die Gemeinde «administrativ, technisch und finanziell stark», teilte die Gemeinde weiter mit. Heuer seien bereits Kosten in der Höhe von rund 1 Million Franken angefallen, für 2027 sind weitere 2 Millionen Franken eingeplant.