Sänger Bastian Baker ist als Single glücklich

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Der Schweizer Sänger Bastian Baker geniesst das Single-Leben. «Weil das Leben so plötzlich sein kann, ist mir Freiheit extrem wichtig», sagte der 33-Jährige in einem kürzlich veröffentlichten Interview.

Er wolle jederzeit das machen können, was er gerade wolle. Das heisse aber noch lange nicht, dass ihn eine Freundin einschränken würde, sagte der in Lausanne geborene Sänger im Interview mit «20 Minuten». Er sei sich sicher, dass man auch mit einer Partnerin seine eigene Freiheit ausleben könne.

«Ich habe bis jetzt noch nicht die Richtige gefunden», sagte Baker weiter. Er sei aber überzeugt, dass wenn er «die Eine» treffe, dass er es dann wisse. Er erlebe das auch so in seinem engsten Kreis. Viele würden bereits glückliche Beziehungen führen und es gebe auch schon einige Kinder in seinem Umfeld. Vor kurzem sei er zudem Onkel geworden, das mache ihn «so glücklich». Ob er eines Tages selbst Kinder will, wisse er aber noch nicht. Momentan stehe dies noch nicht auf seinem Plan.

Bastian Baker, mit bürgerlichem Namen Bastien Kaltenbacher, bekam nach seinem Abschluss am Sportgymnasium ursprünglich einen Profivertrag beim Eishockey-Club Fribourg-Gottéron. Er beschloss dann aber, sich auf die Musik zu konzentrieren – und veröffentlichte 2011 sein Debüt-Album. 2012 gewann Baker den Swiss Music Award als «Best Breaking Act National» sowie den «Prix Walo Newcomer». Seit 2015 hat der Singer-Songwriter auch sein eigenes Modelabel.