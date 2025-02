Sänger Luca Hänni ist durch seine Tochter effizienter geworden

Keystone-SDA

Der Berner Musiker Luca Hänni ist durch seine sieben Monate alte Tochter effizienter im Haushalt geworden. "Ich bin superschnell im Wickeln, frisch kochen und schöppelen", sagte der 30-Jährige in der Zeitung "Blick".

(Keystone-SDA) Hänni geniesst die Vaterrolle und das Familienleben in Thun BE in vollen Zügen, während seine Frau Christina Hänni in Köln für die RTL-Show «Let’s Dance» probt. Um die Familie zu vereinen, plant er, alle zwei Wochen mit seiner Tochter nach Köln zu reisen.

«Unser Leben entspricht uns beiden total», sagte Hänni. Er und Christina seien auf Augenhöhe und unterstützen sich gegenseitig – sowohl in ihren Karrieren als auch bei der Betreuung des Kindes und im Haushalt.

Hänni promotet derzeit seine neue Single «Since We Met», die am 7. Februar erscheint. Am 14. März wird er zudem die ZDF-Sendung «Dein Song» moderieren. Trotz der vielen Projekte betonte der Musiker seine Dankbarkeit für das kreative und familiäre Leben. «Ich liebe es, Vater, Ehemann und Musiker zu sein. Christina und ich geniessen, was wir haben», so Hänni weiter.