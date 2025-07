Sängerin Kylie Minogue lobt die Schweiz für die saubere Luft

Keystone-SDA

Sängerin Kylie Minogue hat in einem Interview von der Schweiz geschwärmt. "Die Schweiz ist wunderschön, die Luft ist sauber", sagte die Australierin zum Nachrichtenportal "20 Minuten."

1 Minute

(Keystone-SDA) Sie sage oft laut, dass dies ein guter Ort zum Leben ist. «Warum leben nicht alle hier? Dieser Ort macht Sinn! Und man bekommt immer Schokolade – das ist ein guter Start!», sagte Minogue weiter im Gespräch. Ihren ersten Auftritt in der Schweiz absolvierte sie im Jahr 2002. «Es brauchte ‹Can’t Get You Out of My Head›, um uns wirklich voranzutreiben. Aber jetzt haben wir hier Fuss gefasst!»

Auf die schwindende Clubkultur, die sich auch in Zürich bemerkbar macht, angesprochen, zeigte sich Minogue nachdenklich. «Es macht mich traurig um die Geschichte dieser Clubs. Aber wir müssen uns dem Wandel der Zeit stellen.» Es bedeute jedoch nicht, dass Clubmusik die Menschen nicht mehr erreiche. «Die Menschen konsumieren Musik heute einfach anders. Und vielleicht hat für manche der Reiz von verschwitzten, stickigen Clubs ein bisschen nachgelassen.»

Gleichzeitig verwies sie auf den Erfolg ihrer aktuellen Tour und die Bedeutung von Live-Events. Auch durch Tiktok habe sie ein neues, junges Publikum erreicht. «Tiktok hat mir wirklich Türen geöffnet», sagte Minogue. Die Sängerin ist am Sonntagabend im Zürcher Hallenstadion aufgetreten.