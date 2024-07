Sahgal löst Naville bei der Handelskammer Schweiz-USA ab

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Rahul Sahgal löst am Donnerstag Martin Naville an der Spitze der Handelskammer Schweiz-USA ab. Naville hatte den Posten während 20 Jahren inne. Sein Nachfolger Sahgal durchlief unter anderem eine diplomatische Karriere.

Dabei arbeitete er in Brüssel, Bern und Washington, wie das Schweizer Generalkonsulat in New York am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst X mitteilte. Die Wahl Sahgals erfolgte durch das Direktorium der Handelskammer.

Der in Indien geborene Sahgal studierte an der Hochschule St. Gallen und promovierte über Schweizer Firmen in Indien. Nach Tätigkeiten in der Finanzbranche leitete er das Indiengeschäft des Spinnereimaschinenherstellers Rieter.

2013 wurde er Diplomat. Von 2014 bis 2017 war er stellvertretender Sektionschef der Abteilung menschliche Sicherheit im Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA). Danach wirkte er vier Jahre in Washington als Botschaftsrat. Seit 2021 arbeitete er beim Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF).

Martin Naville ist 65 Jahre alt. Seinen Rücktritt als Handelskammer-Chef hatte er im vergangenen November angekündigt. Für die Schweizer Wirtschaft sind die USA der wichtigste Handelspartner. Viele Unternehmen erwirtschaften in den USA einen Grossteil ihres Umsatzes.