Salmonellengefahr bei Bio Rucola von Migros und Denner

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Wegen Salmonellengefahr haben Migros und Denner Bio Rucola aus dem Verkauf genommen. Eine Gesundheitsgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, hiess es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) empfiehlt, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren, wie es mitteilte.

Salmonellen sind laut BLV Bakterien (zoonotische Erreger), die bei Mensch und Tier Krankheiten auslösen. Beim Menschen können innerhalb von 6 bis 72 Stunden nach dem Verzehr Fieber und Verdauungsbeschwerden wie Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen auftreten. Personen, die das genannte Produkt von Migros oder Denner konsumiert haben, sollten beim Auftreten der genannten Symptome eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.

Betroffen ist bei der Migros die Marke Bio Rucola aus Italien in der 100-Gramm-Verpackung mit der Los-Nummer L.394-OAB24-13711-764418 aus den Filialen der Migros Zürich, Aare und Tessin.

Bei Denner handelt es sich ebenfalls um die Marke Bio Rucola, aber in der 125-Gramm-Verpackung und mit der Los-Nummer 39/02 & 40/01, verkauft in den Denner-Filialen in Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, St. Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau, Tessin, Zug, Zürich und im Fürstentum Liechtenstein.