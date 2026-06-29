Sandoz zieht in den Ostturm des Helvetia-Campus in Basel ein

Keystone-SDA

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Das Pharmaunternehmen Sandoz wird Ende 2027 in den Ostturm auf dem heutigen Helvetia-Campus in Basel einziehen. Die beiden Parteien haben den Mietvertrag für das Gebäude an der St. Alban-Anlage unterzeichnet, wie das Versicherungsunternehmen Helvetia am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Durch die Fusion der beiden Versicherer Baloise und Helvetia werden Büroflächen im Hochhaus auf der linken Seite des Haupteingangs frei. Das neue Versicherungsunternehmen wird den Westturm mit dem Dachcafé und das Auditorium weiterhin nutzen, wie es im Communiqué heisst. Auch die Lichtinstallation des amerikanischen Künstlers James Turrell bleibt bestehen.

Die Mitarbeitenden, die zurzeit im Ostturm arbeiten, werden bis spätestens im Frühling 2027 in den heutigen Baloise Park am Aeschengraben umziehen. Das Gebäude gegenüber vom Helvetia-Campus soll ebenfalls an Dritte vermietet werden.

Die Architekten Herzog & de Meuron bauten den Helvetia-Campus mit seinen beiden Türmen. Das Bürogebäude wurde im September 2023 eröffnet. Helvetia und Baloise gaben im April 2025 ihre Fusion bekannt. Das neue Unternehmen wird den Namen «Helvetia Baloise Holding AG» tragen.