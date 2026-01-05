Sarah Connor im Dunkeln in Berlin: «Liebe Grüsse vom Stromausfall»

Keystone-SDA

Der Stromausfall in Berlin hat auch Sängerin Sarah Connor (45) getroffen. Die deutsche Musikerin veröffentlichte bei Instagram Videos, in denen sie im Dunkeln mit einer Stirnlampe zu sehen ist.

«Liebe Grüsse aus Berlin vom Stromausfall», sagte Connor in einem der Videos, über die mehrere Medien berichteten. Es sei kalt und dunkel.

In einem weiteren Clip sagte die Musikerin, die Videos habe sie vorhin zu Hause aufgenommen. Sie habe sich nun entschieden, ins Hotel zu gehen. Zu Hause gebe es weder Internet noch Telefon. Sie finde es krass und frage sich, ob man in so einer grossen Stadt nicht besser darauf vorbereitet sein könne.

Connor sagte auch, sie selbst könne jetzt ins Hotel gehen und habe es warm. «Aber wie machen das andere Leute?» An Politiker richtete sie die Frage, was sie dagegen tun würden. Gebe es keine Notfallaggregate, die Haushalte im Notfall versorgen könnten? Dann sei man «ein ganz schön verwundbares Plätzchen hier in Berlin».

«Irgendein Plan, irgendjemand?», fragte Connor, die bei Instagram auch Informationen der Polizei teilte. Nach einem Brandanschlag an einer Kabelbrücke sind Zehntausende Haushalte im Südwesten Berlins seit Samstag ohne Strom. Die komplette Behebung des Schadens in der deutschen Hauptstadt wurde bis Donnerstag angekündigt.