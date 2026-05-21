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SBB-Fahrplanwechsel bringt Nieder- und Oberurnen GL mehr Halte

Keystone-SDA

Die SBB haben bekanntgegeben, wie sich der Fahrplan per Dezember 2026 verändern soll. In Glarus profitiert der Bahnhof Nieder- und Oberurnen von mehr Halten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Konkret hält die S25 gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag zwischen Linthal und Zürich ab dem 13. Dezember wieder stündlich in beide Fahrtrichtungen am Bahnhof Nieder- und Oberurnen. Damit erhalten Reisende von diesem Bahnhof wieder eine stündliche Direktverbindung nach Linthal und Zürich.

Der zuständige Regierungsrat, Thomas Tschudi (SVP), zeigt sich über diese Neuerung sehr erfreut. «Die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs kann mit dieser Wiedereinführung des Halts deutlich gesteigert werden», lässt er sich in einer Kantonsmitteilung zitieren. Davon erhoffe er sich eine Entlastungswirkung auf der stark frequentierten Strasse.

In Bilten GL ist ausserdem eine neue Bushaltestelle Bilten Au angedacht. Mit dieser wird gemäss Kantonsmitteilung das gleichnamige Gewerbegebiet mit der Buslinie Ziegelbrücke – Bilten – Reichenburg im Halbstundentakt erschlossen.

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