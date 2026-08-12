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Schaulustige erwarten an zahlreichen Orten die Sonnenfinsternis

Keystone-SDA

Schon gut eine Stunde vor dem Höhepunkt der Sonnenfinsternis haben sich an vielen Orten in der Schweiz am Mittwochabend Neugierige mit Schutzbrillen versammelt, um das seltene Ereignis zu beobachten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Im Berner Rosengarten, der erhöht über der Altstadt viel Weitsicht bietet, waren am frühen Abend mehr als tausend Menschen anzutreffen, wie ein Reporter von Keystone-SDA beobachtete. Auch in der Innenstadt von Zürich, auf der Polyterrasse über den Dächern der Altstadt, machten sich zahlreiche Schaulustige die besten Plätze streitig.

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