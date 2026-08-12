Schaulustige erwarten an zahlreichen Orten die Sonnenfinsternis

Keystone-SDA

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Schon gut eine Stunde vor dem Höhepunkt der Sonnenfinsternis haben sich an vielen Orten in der Schweiz am Mittwochabend Neugierige mit Schutzbrillen versammelt, um das seltene Ereignis zu beobachten.

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(Keystone-SDA) Im Berner Rosengarten, der erhöht über der Altstadt viel Weitsicht bietet, waren am frühen Abend mehr als tausend Menschen anzutreffen, wie ein Reporter von Keystone-SDA beobachtete. Auch in der Innenstadt von Zürich, auf der Polyterrasse über den Dächern der Altstadt, machten sich zahlreiche Schaulustige die besten Plätze streitig.