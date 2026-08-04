Scheune brennt nach Blitzeinschlag in Ebnat-Kappel SG nieder

Keystone-SDA

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Eine Scheune ist am Dienstagnachmittag in Ebnat-Kappel SG nach einem Blitzschlag vollständig niedergebrannt. Es entstand Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken, vier darin befindliche Schweine konnten gerettet werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Meldung über den Blitzeinschlag im Esch-Steintal ging kurz nach 16.15 Uhr bei der Notrufzentrale ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr konnte die vier Schweine lebend aus dem brennenden Stall retten. Eine aufgebotene Tierärztin stellte fest, dass die Tiere unverletzt geblieben waren.

Die Löscharbeiten gestalteten sich als herausfordernd, da das Wasser zunächst von einem Bach herbeigeschafft werden musste. Später legte die Feuerwehr eine rund fünf Kilometer lange Leitung zu einem Hydranten.

Wegen der Nähe zum Wald überwachte eine Drohne das Gebiet auf weitere Brandherde. Das Gebäude wird kontrolliert abgerissen, um alle Glutnester zu löschen.

Im Einsatz standen rund 70 Angehörige der Feuerwehr, der vorsorglich aufgebotene Rettungsdienst sowie Spezialisten der Polizei.