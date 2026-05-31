Schiffsparade der CGN lockt 8000 Menschen nach Nyon VD

Keystone-SDA

An den Ufern von Nyon haben sich am Sonntag über 8000 Menschen an der Schiffsparade auf dem Genfersee erfreut. Die Veranstaltung wurde von der Schifffahrtsgesellschaft CGN in Zusammenarbeit mit der Stadt Nyon organisiert und fand nach einjähriger Pause wieder statt.

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(Keystone-SDA) Am Wasserballett der CGN-Schiffe nahmen vier Schiffe aus der Belle Epoque sowie das Schiff „Thonon-les-Bains“ teil, wie die CGN und die Stadt Nyon am Sonntag mitteilten. Fast anderthalb Stunden lang bewegten sich die Schiffe im Rhythmus einer sorgfältig inszenierten nautischen Choreografie, bevor sie sich den Kais näherten, um den Zuschauern ein spektakuläres Finale zu bieten, untermalt vom Konzert der Schiffssignale der vorbeifahrenden Schiffe.

Zwei weitere Neuerungen prägten die diesjährige Ausgabe. Das Schiff „Lausanne“ diente als schwimmende Tribüne, sodass das Publikum das Spektakel auch vom See aus bewundern konnte. Vor Beginn der Veranstaltung fand zudem auf Initiative des Musée du Léman in Nyon eine „kleine Parade“ aus sieben privaten Booten aus jener Zeit auf dem See statt.