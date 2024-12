Scholz fordert europäische Kaufanreize für E-Autos

Keystone-SDA

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für eine europäische E-Auto-Förderung ausgesprochen. "Wir brauchen auch Fördermassnahmen", sagte er nach einem EU-Gipfel in Brüssel.

1 Minute

(Keystone-SDA) Da der Markt für Elektroautos ein europäischer sei, mit vernetzten Produktions-, Liefer- und Kundenstrukturen, wäre es das Beste, «dass wir eine europäische Lösung finden, was Kaufanreize betrifft», so der SPD-Politiker. Als Beispiele nannte er Steuervorteile oder Kaufprämien. Eine ähnliche Forderung steht auch im SPD-Wahlprogramm.

Wer in Deutschland bestimmte Autos kaufen wolle, bekomme sie Scholz zufolge zwar von deutschen Automobilunternehmen, aber manchmal nicht aus Deutschland. «Und wer ein französisches Auto kaufen will, kriegt es manchmal aus Deutschland», so der Kanzler. Deshalb ergebe es Sinn, einen gemeinsamen Ansatz zu wählen.