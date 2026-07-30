Schon kurz nach dem Mittag fallen erste Temperaturrekorde

Keystone-SDA

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Die Hitzewelle hat die Schweiz weiter fest im Griff. Bereits kurz nach dem Mittag sind am Donnerstag an verschiedenen Orten auf der Alpennordseite neue Rekordwerte für einen 30. Juli verzeichnet worden.

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(Keystone-SDA) In Basel-Binningen gab es laut Meteoschweiz um 13.30 Uhr mit 38,7 Grad sogar einen neuen Rekord für den laufenden Monat. Der Wert lag nur noch knapp unter dem am 27. Juni gemessenen diesjährigen Schweizer Temperaturrekord von 39 Grad.

Tagesrekorde verzeichnete das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie beispielsweise in St.Gallen um 12.40 Uhr mit 29,3 Grad, in Payerne VD mit 32,7 Grad und in Davos GR 27,1 Grad. In Meiringen BE wurden um 13.00 Uhr 33,2 Grad gemessen, in Bad Ragaz SG 34,1 Grad.

Die Temperatur-Tageshöchstwerte werden im Sommer normalerweise erst zwischen 16.00 und 18.00 Uhr erreicht. Grund ist gemäss einem Wetterwissen-Blog auf der Website von SRF Meteo, dass die Sonneneinstrahlung zunächst vor allem den Boden erwärmt, und dieser danach die Luft.

Im Laufe des Tages könnten damit nicht nur neue Rekorde für den Monat Juli, sondern sogar neue Allzeit Temperaturrekorde aufgestellt werden, schrieb am Donnerstag der Wetterdienst Meteonews auf seiner Website. Verbreitet würden 36 bis 38 Grad erwartet.

Zugleich warnen die Meteorologen vor auffrischendem Nordwestwind. Besonders am Jurasüdfuss seien vorübergehend starke Böen möglich.