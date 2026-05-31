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Schopf und Wohnhaus in Walperswil BE in Brand geraten

Keystone-SDA

Ein Brand in Walperswil BE hat am Samstagabend einen Schopf komplett zerstört und ein Wohnhaus stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Feuer brach laut Polizeiangaben am Samstag kurz vor 17.20 Uhr in einem Schopf am Waldweg aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Feuer bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegangen. Die ausgerückten Regio-Feuerwehren Aarberg und Lyss brachten den Brand unter Kontrolle und löschten ihn.

Eine Ausbreitung des Feuers auf weitere angrenzende Wohnhäuser verhinderten die Einsatzkräfte. Der Schopf brannte komplett nieder, und das Wohnhaus wurde stark beschädigt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Für die Betroffenen wurde eine alternative Unterbringung organisiert.

Der Waldweg blieb während des Einsatzes für mehrere Stunden komplett gesperrt. Das Dezernat Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Höhe des Sachschadens sei noch unklar.

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